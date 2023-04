Teplé, i když deštivé dny doplní v polovině týdne mrazivé noci

Chladné budou noci. Ta pondělní to ještě ani nenaznačovala, podle předpovědi se měly nejnižší teploty pohybovat mezi 8 a 12 stupni, ale každá další noc bude chladnější. V noci na středu, čtvrtek a pátek bude nejméně v části Česka mrznout s teplotami minus 1 až plus 3 ve středu a pátek a minus 3 až plus 1 ve čtvrtek.

Na počátku minulého týdne se po slunečné a teplé neděli nejen zatáhlo, ale také ochladilo a velká část týdne byla chladná. To se nebude opakovat a po teplém víkendu bude následovat týden, kdy by měly nejvyšší denní teploty většinou zůstat nad 10 stupni nebo jen těsně pod nimi. Nejchladnější bude zřejmě středa s maximy mezi 8 a 12 stupni Celsia.

Deštivý výhled

Většinu týdne bude nebe zatažené a bude pršet, v pondělí by mohly ojediněle být i bouřky. Bez deště by se mohly obejít středa a čtvrtek, kdy by mělo být přechodně až polojasno – s čímž také souvisí očekávaný noční mráz. Pršet bude i v druhé polovině týdne a zřejmě i o prodlouženém víkendu, i když by teploty mohly být vesměs nad 15 stupni.

„Vypadá to, že v pátek k nám dorazí od západu brázda nízkého tlaku vzduchu, se kterou přijde velká oblačnost a srážky,“ očekává Žák. Nejvíce pršet bude pravděpodobně v sobotu.

V souvislosti s deštěm, který bude provázet velkou část nadcházejících dnů, nevydali meteorologové žádnou novou výstrahu. Nicméně ještě doznívají následky vydatných srážek z poloviny dubna. Na Vltavě v Praze stále platí první stupeň povodňové aktivity, Český hydrometeorologický ústav vyhlásil povodňovou bdělost s platností do úterního poledne. Hladina je ale stabilní, pohybuje se kolem 130 centimetrů a průtok kolem 460 kubíků za sekundu, přičemž spodní hranice povodňového stupně je na 128 centimetrech, respektive průtoku 450 metrů krychlových za sekundu.