Akademici předali ministerstvu školství petici kvůli financování vysokých škol

„Nyní platné zafixování, že student archeologie má být nejlevnější student a student medicíny má být ten nejdražší student, je dále po třicet let přenášeno. Nikdo ale nezohlednil, že se změnily technologie a že student archeologie už dnes nevystačí s tužkou a papírem,“ řekl Stejskal.

Důvodem je podle děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a předsedy Asociace děkanů FF Jana Stejskala mimo jiné to, jak se peníze rozdělují jednotlivým pracovištím. Finance se podle něj poskytují na základě asi třicet let starého systému rozdělování peněz potřebných pro jednoho studenta daného oboru.

Delegace akademiků petiční archy odevzdala po jedenácté hodině na MŠMT a adresovala je ministru školství, ministryni pro vědu, výzkum a inovace Heleně Langšádlové (TOP 09) a premiérovi Petru Fialovi (ODS). Odevzdání petice akademici doprovodili přečtením argumentů pro požadavky signatářů a seznamu institucí, které petici podpořily. K požadavkům se připojili mimo jiné předsedové akademických senátů FF a vysokoškolské odborové organizace.

Termín odevzdání petice zvolila iniciativa, která organizovala protesty akademiků v březnu, shodně s termínem, kdy mají rektoři resortu předat podklady k financování vysokých škol (VŠ), informoval předseda asociace. Rektoři měli do pátku připravit a zaslat na resort soupis plánovaných a uskutečňovaných kroků ohledně rozdělování peněz na univerzitách.

Ministerstvo bude dále jednat s vedením vysokých škol

Na ministerstvu se podle jeho mluvčí budou data dále analyzovat. Následně je v plánu setkání se zástupci VŠ, které by se podle Lednové mohlo konat v květnu. „Na základě těchto jednání by měly být zformulovány strategické kroky vedení VŠ a měl by tak být vyhotoven podkladový materiál pro případné jednání vlády ve věci možného navýšení rozpočtu pro VŠ,“ uvedla.

České univerzity nyní podle ředitelky sekce vysokého školství na ministerstvu Radky Wildové nabízejí asi 4500 oborů, a bude se proto řešit, jak nabídku upravit. Jednání o duplicitních a vícečetných oborech s podobnou náplní na jedné vysoké škole chce iniciovat ministerstvo spolu s Národním akreditačním úřadem, řekla dříve vrchní ředitelka.

Děkan Stejskal míní, že možností podle něj je mimo jiné meziuniverzitní spolupráce ve výuce oborů s nižším počtem studentů. „Některé obory by se tak učily společně. Prostor ale musí vytvořit vláda legislativně. Zatím to není možné,“ řekl novinářům.