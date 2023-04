ŽIVĚ: DPH nemá být částí sociální politiky, reagoval Stanjura na interpelace

Stanjura reagoval na interpelaci Martina Kolovratníka (ANO) na téma, proč vláda nepomůže obyvatelům v boji proti drahým potravinám. Kolovratník poukazoval na to, že mnoho Čechů jezdí na nákupy do zahraničí, zejména do Polska. Ceny tam byly podle něj nižší už v minulosti, rozdíl se prohloubil poté, co polská vláda snížila DPH u pohonných hmot z 23 na osm procent a zcela ji zrušila u mnoha základních potravin. „Proč nechcete aspoň krátkodobě snížit i na nulovou hodnotu DPH u základních potravin?“ tázal se Kolovratník.

Stanjura míní, že zavádět krátkodobé daňové změny není dobré. Snížení DPH se podle něj projeví výpadkem státních příjmů, na konečných cenách se ale příliš neprojeví. Zvýšení této daně se v nich podle ministra vždy plně promítne, snížení nikoli. „To je důvod, proč jsem já osobně proti těmto změnám,“ zdůvodnil.

„Daň z přidané hodnoty nemá být nástrojem sociální politiky,“ zdůraznil ministr financí. Mezi takové nástroje může podle něho patřit daň z příjmu a sociální systém. Stanjura připustil, že dočasné snížení DPH může zastavit zdražování a přispět k poklesu inflace, když se však sazba daně vrátí na původní úroveň, inflace opět vzroste. „Dočasnost není řešením,“ dodal.