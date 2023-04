Změny v důchodech jsou podle Jurečky důležité pro stabilizaci. Senioři jsou vaše obsese, oponuje Juchelka

„Důchod je nárokový“

Juchelka sdělil, že starobní důchodci jsou „obsese této vlády.“ „Vše, co se děje kolem státního dluhu a státního rozpočtu, se týká důchodců. Vadí mi narativ, že za vše, co se týká státního dluhu, mohou důchodci, protože to je ten největší koláč v tom jednom bilionu všech těch sociálních výdajů, které my jako stát vydáváme,“ uvedl.

Jurečka oponoval, že růst důchodů za zhruba sedmnáct měsíců této vlády je 31 procent, což je prý nejrychlejší tempo. Juchelka by ale nechal systém řádných i mimořádných valorizací tak, jak jsou. Tento stav by ale podle Jurečky vedl k tomu, že vysoké penze by rostly ještě více na úkor nízkopříjmových seniorů.

Juchelka prohlásil, že důchod není sociální dávkou, naopak nárokovou záležitostí. Rád by řešil penzijní reformu pro generaci současných čtyřicátníků.