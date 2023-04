168 hodin: Láska kvete i v domovech pro seniory. Jde o nejlepší lék, dodávají odborníci

Láska kvete v každém věku. Jenže málokoho by asi napadlo, že se jednou zamiluje například v domově pro seniory. Děje se to, a co víc, nové vztahy seniorům přinášejí nejen radost, ale mnohdy i zlepšení zdravotního stavu. Pro pořad 168 hodin natáčela Darina Vlková.