Čas silné koruny si užívají dovozci i jejich zákazníci. Za kratší konec tahá export

Kdo ale levnější euro pocítí okamžitě, jsou lidé na dovolených. Podobně se ceny sníží takřka hned i pro ty, kdo zvažují koupi letenek. „V našich systémech kurz měníme minimálně jednou za hodinu. To znamená, že jakékoli posílení koruny je okamžitě promítnuté do ceny pro zákazníky,“ vysvětluje provozní ředitel Kiwi.com Juraj Strieženec.

„Určitě teď budeme nakupovat do zásoby, kdyby náhodou zase kurz vyletěl,“ říká majitelka Martina Kubíčková. Díky levnému euru alespoň nemusí na své zákazníky přenášet to, jak zdražil plyn, elektřina a další vstupy. „V dnešní době je to spíše hlídání cen u každého produktu, abychom přežili a udrželi ceny, které máme.“

Jaký bude další vývoj inflace?

Koruna posiluje také mnohem víc, než očekávala centrální banka. Ta má ve své predikci euro o víc než korunu dražší, než ve skutečnosti je. Na celý rok pak počítá s průměrným kurzem 24,50 koruny za jednotnou evropskou měnu.

Analytik Purple Trading Petr Lajsek odhaduje, že v následujících dnech, možná i týdnech bude mít koruna nadále sílu. K oslabení by podle něj mohlo dojít až v následujícím období. Spouštěčem by mohlo být to, že by se Česká národní banka rozhodla snížit poprvé úrokové sazby. Pak by očekával oslabení k hranici 24 korun za euro.

Podle předchozích vyjádření centrálních bankéřů zatím debata o snižování úrokových sazeb není na stole. Přijít by mohla až ve chvíli, kdy se zdražování v tuzemsku povede dostatečně zbrzdit – a k tomu by mohla pomoci právě i silná koruna.

Smíšené signály ministerstva financí

Ministerstvo financí však v nové prognóze pro letošní rok zhoršilo výhled u inflace o půl procentního bodu na průměrnou roční inflaci 10,9 procenta. Více však věří výkonu české ekonomiky.

Zatím v lednové predikci předpokládalo pokles o půl procenta, nyní očekává růst (tedy spíše stagnaci) o 0,1 procenta. Jarní prognóza Mezinárodního měnového fondu však počítá u Česka s celoročním poklesem o 0,5 procenta.