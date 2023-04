Zákazníků na farmářských trzích ubylo. Za propadem jsou vyšší ceny i chladné počasí

Lenka Majrychová prodává drůbeží maso a uzeniny v Praze na Kubánském náměstí. Už dříve zdražili v průměru o 10 až 15 procent, nyní se již ceny snaží držet. „Máme stálé zákazníky, kteří chodí pravidelně a na cenu nekoukají. Ale jsou lidé, pro které už je to moc drahé,“ naznačuje důvody, proč již nelze ceny dál zvyšovat.

Naopak na zájem si nestěžují ve stánku s pečivem. To si sem pravidelně chodí kupovat i Emílie Zemanová. Například za rohlík zaplatí pět korun, tedy asi o dvě koruny víc než v supermarketu. „Ceny nesleduji. Dívám se, co se mi líbí. Když vidím, že je to dobré nebo čerstvé, tak si to koupím,“ říká s tím, že tak postupuje i u zelinářů.

Manažerka farmářských trhů v Praze na Kubánském náměstí Ivana Mádrová říká, že hlavním tahákem jsou zemědělci a jejich výpěstky. „A ty ještě bohužel nejsou. Začíná se sadbou a na tu je ještě zima,“ dodává.

Zelinářské stánky už fungují například na trzích na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad. I tady ale obslouží méně zákazníků, než byli zvyklí. „Chodí jich mnohem míň, než chodívalo. Možná to bude tím, že je tady uzavřené metro,“ domnívá se prodejkyně zeleniny Farmy Křenek Anna.

Manažerka zdejších trhů Zita Strnadová pozoruje „malinko nižší návštěvnost“, ale přičítá ji počasí.