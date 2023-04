Schillerová hájí systém valorizace penzí. Jurečkův návrh na změnu odmítá

Jurečka navrhuje, že by se nový solidární příspěvek začal místo mimořádné valorizace důchodcům a důchodkyním vyplácet, pokud by cenový přírůstek překročil pět procent. Poskytoval by se dočasně do konce roku. Část příspěvku by byla stejná pro všechny, část by se stanovila podle výše penze.

Schillerová podotkla, že současný mechanismus valorizace dává smysl a s Jurečkovým návrhem nesouhlasí. „Ta mimořádná valorizace tak, jak je nastavená, a to nenastavovali žádní hlupáci, to je patnáct let takto nastaveno, dokonce myslím, že tehdy byl ministrem práce pan Nečas, byl to představitel ODS – potom vstoupí a navýší základnu pro řádnou valorizaci. To dává smysl a bylo to nastaveno velice promyšleně.“ Řekla také, že je nyní kvůli vysoké inflaci mimořádná situace, která ale skončí a další roky už se řešit nebude. Současný návrh tak podle ní smysl nedává.

V souvislosti s tím, že při mimořádné valorizaci dostávají bohatší důchodci přidáno více než chudší, Schillerová uvedla, že je to logické, protože roli hraje zásluhovost. „Ústavní soud před lety řekl, že míra zásluhovosti musí být tou větší složkou, o kterou se valorizuje, logicky, protože se má přilnout k tomu, kolik, v jaké výši, a jak dlouho ten dotyčný zaměstnanec přispíval. Logicky to tak prostě je,“ podotkla a dodala, že stejně jako lidé nemají stejné platy, tak nemohou mít stejné ani důchody. Zmínila však, že se dá pracovat s pevnou částí důchodu, o což se minulá vláda podle ní snažila.