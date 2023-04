Opoziční strany bojují o pozornost, řekla Pekarová Adamová k pokusu o její odvolání z čela sněmovny

Pekarová důvod označila za dětinský. „Rozbili okno, ale ukazují prstem na mě. Ale oni situaci vyhrotili do té míry, kdy okupovali řečniště. Tam chybělo už jen fyzické napadení, protože to gradovalo,“ podotkla s tím, že atmosféra byla tehdy po několikadenním jednání vypjatá. Připomněla, že předseda hnutí SPD Tomio Okamura od řečniště volal, ať je klidně vyvede policie.

„O to jim přesně šlo. Chtěli tu situaci nechat dojít do fáze, kdy už budou vyvedeni, protože celá situace není způsobena bojem opozice vůči koalici, ale opozičních hnutí mezi sebou,“ podotkla s tím, že strany nyní bojují o to, kdo bude mít větší pozornost a kdo bude více obstruovat. Pekarová Adamová připomněla rovněž situaci z minulého volebního období, kdy tehdejší poslanec Lubomír Volný odmítl respektovat řídícího schůze a dokonce jej napadl.

„Tady k tomu to trochu spělo taktéž a my jsme zachovali chladnou hlavu a opravdu jsme nenechávali vyvést nikoho ze sálu, přece už tam byly opravdu v tu chvíli asi dvě desítky lidí, takže by to bylo složité a vypadalo by to hrozně,“ podotkla.

Změny jednacího řádu

Pekarová Adamová nechápe, že jí opozice vyčítá chování jiných poslanců. „Je to podobné, jako kdybychom tehdy vyčítali panu Vondráčkovi, že nezvládl Lubomíra Volného, který dokonce demoloval řečniště, a řekli, že za to nese plnou odpovědnost.“ Podle ní musí každý chápat rozpor v tom, co může a nemůže předseda sněmovny ovlivnit.

„Jsou to všichni dospělí svéprávní lidé, takže by mělo férově zaznít, že za to, jak se v té situaci zachoval Andrej Babiš či jeho kolegové, si nesou plnou zodpovědnost a musí ji být schopni přijmout. A ne se tvářit, že někdo jiný je zodpovědný za to, jak se zachovali.“