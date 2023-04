Jen slibujete a nic neděláte, kritizoval Hrnčíř vládní krocení schodku. Opozice šetření ani nenavrhuje, kontroval Stanjura

Stát se letos zadlužil už 166 miliardami korun. Horší výsledek republika nepamatuje. Podle Stanjury ale číslo znamená i vyšší investice státu, které jsou vyšší o dvacet miliard korun než v prvních třech měsících loňského roku, zmínil i 44 miliard navíc v sociální oblasti a 32 miliard na pomoc s energiemi.

Důležitý podle něj bude výsledek za celý kalendářní rok. Výsledek ale prý ukazuje, že je potřeba udělat strukturální změny, které přijdou letos. A budou kombinovat zvyšování daní a snižování výdajů.

„Že to nebude populární, to víme, ale jsme přesvědčeni, že to udělat musíme, kvůli stabilitě veřejných rozpočtů a kvůli snižování schodku v příštích letech,“ prohlašuje Stanjura s tím, že ohledně konkrétních opatření ještě nemůže být konkrétní, protože o nich vláda ještě nerozhodla. Jeho resort ale prý má u 60 možných opatření vypracované podklady.

Ambicí je snížit schodek státního rozpočtu minimálně o jedno procento HDP, příští rok zhruba o 70 miliard. Stanjura sděluje, že podle doporučení ekonomických expertů je žádoucí mít jednu třetinu úspor na straně příjmů a dvě třetiny na straně výdajů.