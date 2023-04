Íránské drony, které dnes létají na Ukrajinu, mohou začít zítra létat na Izrael, řekl Lipavský po jednání s Kohenem

„Vnitropolitická situace není něco, co by vstupovalo v tuhle chvíli do bilaterální relace mezi Českem a Izraelem. Diskutoval jsem s ním tyto otázky spíše v rámci nějaké volné debaty, nikoli že bych prezentoval postoj České republiky k vnitropolitické situaci v Izraeli, to není ani na místě,“ komentoval Lipavský.

Přesun české ambasády do Jeruzaléma

Lipavský také řekl, že o přesunu českého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma politická reprezentace nerozhodla. Není to na pořadu dne, je potřeba nyní řešit jiné především bezpečnostní otázky. „Je to otázka, kterou je potřeba klást těm, kteří usilují o přesun zastupitelského úřadu z Tel Avivu do Jeruzaléma, mluví o tom především izraelská strana. To je idea, která se objevuje ve veřejném prostoru, společenských debatách neustále,“ dodal ministr.

Bývalý prezident Miloš Zeman v prosinci Radiožurnálu řekl, že předpokládá, že vláda brzy schválí přesun velvyslanectví. Požádal tehdy premiéra Petra Fialu (ODS), aby zemi společně při této příležitosti navštívili. Fiala tehdy uvedl, že je přesunu nakloněn, při tehdejším předsednictví v Radě EU a válce na Ukrajině ale musela podle něj vláda řešit aktuálnější výzvy.

Izrael, který obsadil východní část Jeruzaléma za války v roce 1967, považuje celý Jeruzalém za své nedělitelné hlavní město, zatímco většina zemí považuje východní Jeruzalém za okupované území. Spojené státy, Honduras, Guatemala a Kosovo jsou jediné země, které mají v Jeruzalémě velvyslanectví. Ostatní země je mají v Tel Avivu.

České velvyslanectví v Tel Avivu má v Jeruzalémě od předloňského roku úřadovnu.