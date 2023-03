Nebát se chybovat je důležitější než známky, říká vítězka ankety Zlatý Ámos Daniela Krátká

Ocenění, udělené porotou složenou ze žáků a určené nejoblíbenějšímu učiteli v Česku - Zlatý Ámos, získala učitelka českého jazyka, Daniela Krátká, z České lesnické akademie v Trutnově. Letošní ročník ankety byl již jubilejní, třicátý. „Myslím, že studenti vycítí, že učitel tam nestojí z povinnosti, ale že se do práce těší a to vzdělávání ho baví,“ uvedla Krátká. Podle ní je také důležité se nezastavit a zlepšovat ve svém oboru. Zmínila také, že často vzdělávání není o známkách. „Vyhrávají vlastnosti – svědomitost, cílevědomost, píle, to, že se člověk nebojí chybovat a to, že to zkouší znovu a znovu. To je mnohem důležitější než známka z testu.“