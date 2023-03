Města mohou žádat o dotace na podporu zeleně, připraveno je skoro šest miliard

O peníze mohou žádat úřady ministerstvo pro místní rozvoj. Téměř šest miliard korun pomůže nejen se zelení, ale třeba taky s budováním kašen nebo vodních ploch.

Podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) by měl program do budoucna hlavně pomoci s negativními dopady klimatických změn ve městech. „Za posledních deset let počet úmrtí v hlavním městě během léta vzrostl na dvojnásobek. Globální oteplování je reálné. Ve městech, ale i na venkově se to projevuje velmi silně a je potřeba s tím něco dělat,“ míní.

Bývalá ministryně tohoto resortu Klára Dostálová (ANO) ale nesouhlasí s tím, že nejvíce peněz z dotací bude směřovat právě do hlavního města. „Nejméně peněz mají nejméně rozvinuté regiony a nejvíce peněz má ten nejvíce rozvinutý region, což je Praha, takže já si trošku myslím, že by se na to mohl ještě pan ministr podívat,“ nabádá.

Část peněz je určená i pro zvířata. A to třeba na postavení pítek, krmítek, ptačích budek nebo útočišť pro různé druhy.