Návrh na odvolání Pekarové Adamové je gesto, řekl Vondráček. Jen neschopnost zaujmout jinak, míní politička

„Sněmovní aritmetika je v podstatě neúprosná, jednoduchá. My víme, že na to nemáme hlasy, takže je to určité politické gesto. A teď jde o to, jak si to druhá strana vezme. Přece jenom na tom něco je a něco by se mohlo změnit,“ prohlásil Vondráček. Přiznal také, že s podpisem hodně váhal.

Vztah předsedy sněmovny a opozice je podle něj relevantním ukazatelem toho, jak kdo dobře vykonává svou funkci. „Jako představitel opozice mám intezivní pocit, že zcela nepokrytě jste součástí ohybání jednacího řádu, který zažíváme v Poslanecké sněmovně a bohužel vždycky předseda nese odpovědnost,“ dodal Vondráček.

Opozici vadí zejména postup Pekarové Adamové při sněmovním schvalování snížení červnové valorizace důchodů. Při řízení schůze provázené rozsáhlými obstrukcemi stranila podle opozičních zástupců v některých případech vládnímu táboru. „Cítíme, že paní předsedkyně má stranické tričko,“ poznamenal Vondráček, který nyní vede ve sněmovně ústavně-právní výbor.