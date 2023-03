Využití veřejných peněz na Zemanův spor se Šarapatkou nebylo podle žalobců trestným činem, píše iRozhlas

Soudy pravomocně rozhodly, že se má Zeman za tento výrok omluvit, což zatím neučinil. Zemanův advokát podal dovolání k Nejvyššímu soudu, který dosud nerozhodl. Zatím u něho ale advokát uspěl se žádostí, aby se Zeman nemusel Šarapatkovi omluvit do doby, než bude o dovolání rozhodnuto. Nejvyšší soud zároveň zastavil exekuční řízení proti Zemanovi, který nedodržel lhůtu pro omluvu.

Podle dřívějších informací zaplatila Kancelář prezidenta republiky za právní služby ve sporu Zeman–Šarapatka nejméně 148 909 korun. „Zjistili to loni na podzim detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu, kteří prověřovali trestní oznámení podané Šarapatkou. Ten upozorňoval úřady právě na to, že se na soukromý Zemanův spor vydávají veřejné peníze z rozpočtu Hradu,“ napsal v lednu server Seznam Zprávy. Vyšetřovatelé konstatovali, že v této věci nebyl spáchán trestný čin. Podle státního zastupitelství je to ale námět pro Nejvyšší kontrolní úřad, který hospodaření Hradu minulý rok prověřoval, konečnou zprávu dosud nezveřejnil.

Advokátní kancelář Marka Nespaly přesto podle serveru Seznam Zprávy prezidentské kanceláři peníze za obhajobu Zemana ve sporu se Šarapatkou vrátila.