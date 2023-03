Důchodci chápou, že se musí šetřit. Potřebují ale pokrýt výdaje, říká předsedkyně Seniorů ČR

U některých tak podle ní převládá pocit nespravedlnosti. „Protože oni opravdu celý život těžce pracovali – v letech, kdy nebyla ještě nezaměstnanost, kdy to zkrátka byla povinnost, často v těžkých manuálních profesích a po roce 1989 neměli nějakou velkou možnost si udělat finanční rezervy na to opravdové stáří,“ vysvětlila. Tito lidé tak podle Ouředníčkové většinou míní, že valorizace by měla být v původní výši a stejná pro všechny.

Podle Ouředníčkové většina seniorů chápe, že se důchody musí zvyšovat pomaleji. „Chápe to z toho pohledu, že zkrátka musíme v současné době šetřit. Nicméně pohled na to rozhodně nemají stejný,“ řekla s tím, že odlišně věc vidí jinak ti, kteří mají důchody podprůměrné. „A těch je samozřejmě více než těch, kteří je mají nadprůměrné,“ podotkla.

Důchody mají při mimořádné červnové valorizaci vzrůst podle novely v průměru o 760 korun. Podle nyní platných zákonných pravidel by to bylo o průměrně o 1770 korun. Kabinet snížení zdůvodňuje snahou o stabilizaci veřejných financí v letošním roce i v dalších letech.

Na nerovnost upozornil i hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil. „Mně přijde, že na těch mimořádných valorizacích je nejvíce nebezpečné to, jakým způsobem se rozpouštějí do těch dvou složek důchodů – do té základní, která je stejná pro všechny, a do té procentuální, která vychází z odvodů. To znamená, že více pomáhá těm, kteří mají vyšší bývalé příjmy, a tudíž i vyšší důchody,“ vysvětlil.

Jak dál?

Ministerstvo práce aktuálně probírá několik návrhů, jak s mimořádným zvyšováním důchodů do budoucna postupovat. Možnostmi jsou úplné zrušení mimořádné valorizace a dorovnávání důchodů jednou za rok v pravidelných lednových valorizacích, jednorázové vyplácení pět tisíc korun všem v případě vysoké inflace nebo snížení valorizace inflace na polovinu, přičemž dnes je standardní valorizační mechanismus nastaven na celou inflaci.

Za nejschůdnější variantu Ouředníčková označila třetí možnost. Podle ní by senioři určitě souhlasili s tím, že je třeba se podílet na úsporách státního rozpočtu. „Takže si myslím, že snížená částka proti inflaci by pro ně byla schůdná. Ale je to ještě pořád také o tom, mít nějakou hranici pro ten minimální důchod pro lidi, kteří mají odpracovaný potřebný počet let na důchod,“ zdůraznila. Podle ní je důležité, aby lidé měli takový důchod, aby jím mohli pokrýt výdaje.

Variantu poloviny inflace vnímá jako nejschůdnější i Hradil. Možnost pěti tisíc je podle něj problematická v tom, že jde o fixní částku. „Jakmile napíšete do zákona nějakých pět tisíc korun, tak je jasné, že dříve nebo později se k tomu musíte vrátit, protože pět tisíc už neznamená to, co dřív,“ zdůvodnil.