Babiš musí smazat příspěvek s výrokem o nastěhování migrantů. Vrchní soud dal za pravdu Pirátům

Spor vznikl v roce 2021 před sněmovními volbami kvůli debatě nad sdílenou ekonomikou. Babiš se ve sněmovně ohradil proti Pirátům se slovy: „My nechceme sdílet naši zemi“. V knize svých vizí přitom před několika lety psal, že lidé budou brzy sdílet automobily, byty a chaty.

Rozdíl pak vysvětloval tím, že mu jde o dobrovolné sdílení. „Ne povinně, jak to mají v plánu Piráti, co chtějí nejdřív mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta,“ napsal v příspěvku, který musí odstranit do tří dnů od právní moci rozsudku.

Krajský soud v Praze původně loni v létě rozhodl, že výrok neoprávněným zásahem nebyl, protože byl pronesen v období předvolební kampaně a že nebyl vulgární. Podle odvolacího senátu ale závěr nebyl správný.