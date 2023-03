Vláda zneužila legislativní nouzi, kritizoval Fiala dlouhou schůzi sněmovny. Opozice měla dost prostoru, hájí krok Kupka

„Udělali jsme maximum, aby Česká republika mohla zvládnout nejen důchody v nejbližších dvou letech, ale abychom dokázali zajistit důchody nejen pro všechny současné seniory, ale pro více než deset milionů těch současných i budoucích seniorů,“ zhodnotil Kupka.

„Je jasné, co by Česko čekalo, kdybychom úpravu valorizace projednat nezvládli,“ sdělil také. „Dopad, pokud bychom valorizaci neupravili, by znamenal ohrožení v řádech desítek miliard korun,“ upozornil.

„Jestli si vybavíte průběh loňského roku, pro žádnou vládu v žádném státě to nebylo jednoduché,“ odpověděl na dotaz, proč s úpravou valorizace vláda nepřišla dříve. „Česká republika navíc nesla odpovědnost za předsednictví v Radě Evropské unie, (…) Bylo jasné, že inflace se zásadním způsobem nesnižuje. Ale oficiální číslo, na které bylo možné reagovat, vešlo ve známost oficiálně 10. února,“ hájí kabinet Kupka.

Co se týče několikadenního vyhroceného jednání poslanců, pro Kupku to nebyl „pozitivní obraz“. Sněmovna by takovým způsobem jednat neměla, podotkl. Ustoupit nakonec podle něj musely obě strany.