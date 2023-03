Soudce Závurka dostal podmínku za podvody. Svému známému vydával falešná potvrzení o majetku

Královéhradecký krajský soud potvrdil tříletou podmínku bývalému soudci Milanu Závurkovi, který čelil obžalobě z podvodu a zneužití pravomoci. ČT to řekla mluvčí soudu Kateřina Podeszwová. Závurka podle rozsudku vydával falešná potvrzení o majetku svého známého Františka Drábka, který i díky nim získal statisícové půjčky. Drábka za to soud poslal na tři roky do vězení. Verdikt je pravomocný.