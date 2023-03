Fiala od odborářů čeká realistické požadavky. Prosil i o trpělivost a toleranci

Premiér nepředpokládá, že odbory přestanou klást požadavky. Měly by podle něj být ale realistické, aby je bylo možné zaplatit a zároveň zvládnout ekonomickou situaci v příštích letech a desetiletích.

Země má podle Fialy za sebou těžký rok a oslabení hospodářství vyvolává nejistotu. Věří ale, že inflace je za svým stropem. „Můžeme být opatrně optimističtější,“ konstatoval s tím, že lze očekávat mírný nárůst nezaměstnanosti na 3,2 procenta, což bude nadále nejnižší hodnota v Evropské unii. Udržení zaměstnanosti Fiala považuje za mimořádně důležité v době vysoké inflace. Dobrou zprávou podle něj je, že Česko problémy na všech úrovních dosud zvládlo.

Fiala: Nastává čas pro hlubší změny

Premiér v pátek vystoupil také na sjezdu Odborového svazu státních orgánů a organizací. „Pomalu nastává čas pro to, abychom provedli změny hlubší. Naše vláda a velká část občanů není spokojena s tím, jak stát funguje. Jsme si vědomi toho, že to není chyba zaměstnanců. Je to spíš strukturální chyba,“ prohlásil Fiala. Zmínil množství práce a její nastavení.

Podle předsedy vlády je potřeba významně revidovat a zmodernizovat agendu. „Stát musí definovat, jak by měl vystupovat celkově vůči občanům, jaké služby by jim chtěl poskytovat,“ míní Fiala. Podle něj se směřování dlouhodobě podceňovalo a do budoucna je nutné promyslet, ve kterých oblastech by měl být stát silnější a kde by měl ustoupit do pozadí.