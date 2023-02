Sesazený náměstek z ministerstva obrany radí v OBSE

„Filip Říha splnil kvalifikační předpoklady a od 1. února působí jako obranný poradce mise ČR při OBSE ve Vídni,“ potvrzuje David Jareš, ředitel odboru komunikace ministerstva obrany. Dle webu české mise by měl mít jako jeden ze dvou vojenských poradců mise na starosti politicko-vojenské otázky.

„Zakázka nebo dvě zakázky, které byly v médiích zmiňované, jsou podle zákona, jsou v pořádku. Za tím si stojím. Žádná pravidla jsme neporušili,“ tvrdil sám Říha poté, co podal rezignaci. Tehdejší mluvčí ministerstva Jan Pejšek dal nicméně Říhův konec do jasné souvislosti se zakázkami. „Týká se to několika medializovaných zakázek z poslední doby, které sice jsou z našeho pohledu v pořádku, ale došlo k chybě při stanovení odhadované ceny. Byla výrazně nižší než skutečná,“ shrnul.

„Pan náměstek Říha chybu neudělal, ale bohužel ji neodhalil,“ prohlásil ministr Metnar. Tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) směrem k Říhovi volil daleko ostřejší slovník. Na svůj profil na sociální síti napsal, že „chybou tohoto nákupu (radarů Vera NG, pozn. red.) není prodražení, ale hloupý úředník, který nepřemýšlel, a pan ministr si to nepohlídal.“

Skončil. Ale na ministerstvu zůstal

S Říhovým odchodem z ministerstva to ale nebylo nijak horké, dál působil jako právník v kabinetu Lubomíra Metnara a čerpal konkurenční doložku. A po roce, v únoru 2021, se navíc opět stal náměstkem. To začal řídit zbrusu novou právní sekci. V nejvyšším vedení resortu přečkal i výměnu ministrů. Až do 31. ledna 2023 vedl jako vrchní ředitel pod Janou Černochovou majetkovou sekci.

Reportéři ČT s několika dotazy nyní oslovili i Filipa Říhu. Z Vídně však řekl jen to, že z ministerstva odešel na čtyřletou misi do Rakouska z vlastního pohnutí: „Já sám jsem se rozhodl skončit na místě vrchního ředitele.“

Jeho místo na ministerstvu obrany by měla od 1. dubna 2023 zaujmout Marta Kopecká. Ta už v minulosti v resortu působila a dnes pracuje na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost. „V této věci se, prosím, obraťte na tiskové oddělení ministerstva obrany,“ řekla pouze. „Marta Kopecká uspěla ve výběrovém řízení a bude jmenována v souladu se zákonem o státní službě,“ dodal David Jareš, ředitel odboru komunikace ministerstva obrany.