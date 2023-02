Falešné video s Pavlem nebylo trestné. Policie případ odložila

Falešné video, ve kterém někdo sestříhal vyjádření zvoleného prezidenta Petra Pavla k válce na Ukrajině, nebylo trestné. Policisté proto případ odložili. ČT to řekl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Pavel ve falešném videu vyzývá k válce s Ruskem, ve skutečnosti ale mluvil o tom, že Česko přímo do konfliktu vstoupit nemůže. Policie se zabývala i obrázky s falešnou SMS zprávou, ve které měl Pavel vyzývat k mobilizaci. Nenašla ale nikoho, kdo by ji obdržel.