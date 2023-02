Ministerstvo životního prostředí bude přispívat na likvidaci hrabošů

Zemědělci mohou podle ředitele Státního fondu životního prostředí ČR Petra Valdmana žádat o dotace od pondělí 6. března od 10:00, přičemž příspěvek má podle Hladíka sloužit na práce spojené s hubením hrabošů. K tomu mají zemědělci použít přípravky rodenticidy, které se aplikují přímo do nor.

Povoleny jsou dva přípravky, a to Stutox II a Ratron GW v množství deseti kilogramů na hektar. Toto opatření zavedl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 21. února. Platné je do 21. června letošního roku. Podle instrukcí ministerstva životního prostředí musí zemědělci ústavu nahlásit použití přípravku, a to nejpozději tři dny před zahájením aplikace. Ústav bude následně kontrolovat dodržování podmínek nařízení.

Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) je situace nejkritičtější v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji. Jelikož se bude hraboš na jaře dále množit, dají se předpokládat značné škody na úrodě.

„Cílenou podporou pro zemědělce jim pokryjeme zvýšené náklady na boj s hrabošem a zároveň nepoškodíme životní prostředí. Situace se nesmí podcenit, je třeba využít všechny dostupné a povolené metody ochrany k omezení výskytu tohoto škůdce,“ řekl Nekula.