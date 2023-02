Mynář si nechal hradním autem dovézt stromky do Osvětiman, za dopravu nezaplatil, píší Seznam Zprávy

Seznam Zprávy zmapovaly cesty do Osvětiman z knihy jízd. Plyne z ní, že Mynář podřízeného poslal na začátku dubna 2022 vyzvednout dřeviny do Přerova nad Labem ležícího čtyřicet kilometrů od Prahy. Auto se stromky jelo do Osvětiman celkem dvakrát, následně pak ještě část nákladu vracelo zpět dodavateli do Školek-Montano, celkem ujelo 1819 kilometrů, píše web.