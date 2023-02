Deset českých dobrovolníků obdrželo v Kyjevě medaile za chrabrost

Organizace T4U pracuje na různých projektech od roku 2014. Podle zpravodaje Radiožurnálu začínali ve čtyřech. „Nyní jich je zhruba pětadvacet, takové to jádro. Jsou to bývalí vojáci, čeští váleční veteráni, pak jsou mezi nimi třeba i bývalí policisté, jsou to lidé, kteří něco o zbraních, o válce vědí,“ uvedl. Doplnil, že členové T4U působí většinou pod přezdívkami, nechtějí na sebe upozorňovat.

Team4Ukraine na svých webových stránkách uvádí, že jejich cíle zahrnují podporu občanské společnosti, profesionalizaci nevládního sektoru, specializovaný výcvik bezpečnostních a zdravotních složek a v neposlední řadě přímou humanitární pomoc civilistům a civilní infrastruktuře a pomoc konkrétním jednotkám obránců Ukrajiny.