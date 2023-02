Uvědomila jsem si, že se nesmím vzdát, říká ukrajinská gymnastka, co v Česku začala nový život

Když začala válka, byla Favorská ve svém rodném městě v Záporoží. Vzpomíná, jak s rodinou seděla ve sklepě, slyšela výbuchy a neustálé přelety letadel. Díky známému svého otce se mohla s částí rodiny dostat do zahraničí. „Řekl mu, že se mu uvolnila tři místa, a pokud by chtěl, je nyní možnost poslat tři děti do zahraničí. Můj otec tehdy řekl, že nemůže poslat tři samotné děti. Pak se ale uvolnilo ještě jedno místo pro babičku,“ popsala Favorská s tím, že na sbalení měla dvacet minut.

S příbuznými odjeli do Dněpra, pak do Lvova, z něj do Budapešti, odkud následovala cesta do Prahy. Původně prý mysleli, že pojedou až do Německa, kde mají známé. „Když jsme ale přijeli do Česka, dostalo se nám obrovské pomoci a podpory. Také jsme uviděli nádhernou Prahu. Po týdnu jsme se rozhodli, že tady zůstaneme, a já si začala hledat sportovní klub,“ říká Favorská, která by v Česku už chtěla zůstat kvůli novým možnostem a vřelému přijetí.

Začátky ale byly těžké. Favorská trpěla depresemi, navíc cítila zodpovědnost za bratry a babičku se zdravotními problémy. Nyní už se situace zlepšila. „Začala jsem pracovat jako trenérka. Trénuji děti a moc se mi to líbí. I v klubu, kde pracuji, jsem byla velmi vřele přijata,“ uvádí.

Rodiče se vrátili na Ukrajinu

Za zbytkem rodiny později přijeli i rodiče, ti už se ale zase vrátili na Ukrajinu. „Nedaleko je fronta, otec pomáhá svým známým, jak je to možné, věnuje se humanitární pomoci, stejně jako matka. Život tady je dost drahý, rodiče z Ukrajiny nás finančně podporují,“ přiblížila. Právě rodina je prý pro mladou ženu nejdůležitější. „Uvědomila jsem si, že se nesmím vzdát,“ doplňuje.

Podotkla, že Česku je vděčná, i když se už setkala s negativními reakcemi na adresu Ukrajinců. „Jsme velice vděční lidem, jsou na nás velmi hodní a obrovsky nám pomáhali. Nemůžu říct, že to bylo pro nás jednoduché, ale cítili jsme obrovskou podporu, za což moc děkujeme,“ doplňuje. K příběhu Favorské a její rodiny se vrátí i dokument ČT24, jenž se bude vysílat v rámci nedělního speciálu k výročí velké ruské invaze.