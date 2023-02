Čeští soudci se ptají Soudního dvora EU, komu smí policisté odebírat DNA

Policie buduje databázi DNA už dvacet let, průběžně do ní ukládá profily pachatelů. Přesto v ní třeba recidivista Zdeněk Strelecký nebyl. Jako pachatele vraždy a znásilnění ho odhalil až největší plošný sběr DNA v dějinách české kriminalistiky.

„Na světě jsou pouze dvě osoby, u kterých by mohl tento vzorek odpovídat, to znamená pan obžalovaný a jeho otec, jemuž bylo více než šedesát let. S ohledem na další důkazy je ten vzorek naprosto dostačujícím, usvědčujícím důkazem,“ vysvětluje předseda trestního senátu Krajského soudu v Ústí nad Labem Jiří Bednář.

Zákon nestanovuje žádná pravidla, jak dlouho může informace o DNA v databázi zůstat, určuje to policie neveřejným vnitřním pokynem. Loni s žalobou proti odebrání a uchovávání svého vzorku uspěl bývalý ministerský náměstek – v minulosti potrestaný v dotační kauze.

Policejní prezidium tvrdí, že odsouzený exnáměstek měl za sebou několik přestupků a hrozila u něj recidiva. Proti rozhodnutí, že má policie profil DNA z databáze smazat, proto prezidium podalo kasační stížnost.

Než Nejvyšší správní soud rozhodne, chce z Lucemburku závazný výklad, jestli česká pravidla sbírání a nakládání se vzorky DNA neporušují ta evropská. „Nejvyšší správní soud považuje českou úpravu (…) v řadě ohledů za neslučitelnou s (…) judikaturou Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva,“ píše se v usnesení NSS. Lucemburští soudci by měli rozhodnout do dvou let.

Brněnští soudci kritizují třeba to, že v českých zákonech chybí jasné rozlišení, u kterých trestných činů může být DNA odebrána. Policie i ministerstvo vnitra odmítají, aby byla databáze omezená jen na násilné zločiny.