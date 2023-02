Policie pátrá po chlapci z Černožic. Odjel vlakem s mužem v černém, jeho život může být ohrožen

Po dvanáctiletém chlapci z východočeských Černožic pátrá policie. Poté, co v neděli odešel z domova, nastoupil spolu s mužem v černém oděvu do vlaku a odjeli zřejmě do Prahy. Policisté se obávají, že by chlapec mohl být v ohrožení života, zařadili jej do systému Dítě v ohrožení. Kdo o pohřešovaném Danielu Glembekovi něco ví, měl by zatelefonovat na linku 158, nebo přijít na policejní služebnu.