Výrobci léků kritizují návrh ministerstva na dvouměsíční zásobu. Výpadky prý může zhoršit

„Pokud by mělo navrhované řešení přinést nějaké zlepšení, mělo by být velmi přesně zaměřeno na ty skupiny léčiv, u kterých k výpadkům opakovaně dochází,“ míní Kolář. Jsou podle něj i léky, kde splnit tuto povinnost není možné, například sezonní vakcíny, radiofarmaka nebo individuálně připravované přípravky.

Návrh zákona podle něj počítá s tím, že pokud Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vyhodnotí, že lék není v běžném distribučním řetězci dostupný, začne výrobce své zásoby na dva měsíce postupně uvolňovat. Zároveň by takových léků nemohly lékárny objednávat víc, než je jejich obvyklá spotřeba.

Podle Vrubela budou muset výrobci vybudovat nebo pronajmout nové sklady. „Odhadem to bude stát stovky milionů korun navíc. V hodnotě zboží, které leží ve skladech a v hodnotě služeb těch skladů,“ tvrdí. Jako příklad uvedl řešení z Finska, kde si stát držení zásob jako službu platí u distributorů, kteří léky do lékáren dodávají průběžně a jejich náklady jsou tak nižší, než pokud mají stejnou povinnost výrobci.

Vrubel: Vyšší náklady se promítnou do cen léků

Výrobci léků podle Vrubela budou muset své zvýšené náklady promítnout do cen. U léků na recept, které platí zdravotní pojišťovny, to ale není možné, protože ceny jsou regulované a velká část léků se už v současné době prodává za tu maximální stanovenou. Největší problém vidí u nejlevnějších léků do 150 korun za balení, kde má výrobce nízkou marži. Tuto cenu má zhruba tisícovka z šesti a půl tisíce léků na recept, které se v Česku obchodují. Na maximální ceně jich je kolem šedesáti procent.

Farmaceutické firmy se přitom podle Vrubela stejně jako ostatní oblasti už v současné době potýkají s růstem cen energií i některých materiálů. „Výrobě rostou o stovky procent náklady, ale vy nejste je schopni promítnout do ceny,“ upozornil.