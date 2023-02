Koaliční poslanci chtějí kvůli obstrukcím opozice měnit jednací řád sněmovny

Koalice počítá se změnami právě pro úvodní část schůze, kdy se řeší program. Například během schůze minulý týden v úterý jenom debatování o programu a jeho schvalování trvalo více než tři a půl hodiny. Nové návrhy tak zahrnují i časové omezení přednostních práv, což se ale opozici nelíbí.

Předsedové stran a klubů by měli vystoupení nově omezené třiceti minutami. „Opakovaně by se přihlašovali. Ale v případě, že by docházelo k nadužívání v rámci obstrukcí, vystupování by se omezilo na dvakrát třicet minut,“ doplňuje návrh místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL).