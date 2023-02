Silnice nižších tříd jsou často plné děr a výmolů, na opravy podle krajů chybí peníze

„Nakonec se ze SFDI podařilo získat pět set milionů s tím, že Pardubický kraj to bude muset dofinancovat částkou 200 milionů,“ dodal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

Severně od Pardubic, kousek od čerstvě otevřené části dálnice D35, je záplat ze studené směsi hodně. Okolní okresky dostaly v posledních letech zabrat. Objíždějící auta se tady střídala se stavební technikou. Výsledkem jsou škody v řádu stovek milionů. „Jsme na 1,2 miliardy, a to jen v odhadovaných cenách, a to samé bylo i u takzvaných nepovolených tras,“ vyčíslil škody ředitel SÚS Pardubického kraje Miroslav Němec.

Hluboké díry, zborcené krajnice, drolící se záplaty. Únor odhaluje podobných problémů pravidelně nejvíc. Na začátku bývá takzvaně načatý povrch – do prasklin zateče voda a tím, jak zmrzne, ho následně začne trhat. A zároveň se v nízkých teplotách nedá používat klasický asfalt.

Státní fond dopravní infrastruktury letos vyčlenil pro kraje na opravy silnic asi šest miliard, to je o polovinu víc než v předchozích letech. Ovšem je to pořád málo, zní z krajů. „Musí se změnit rozpočtové určení daní, kraje na to nemají,“ varuje radní Středočeského kraje pro dopravu Petr Borecký (STAN).

I kdyby se peníze sehnaly, vnitřní dluh odhadují jen Středočeši v řádu desítek miliard korun, což se nedá dohnat za jednu či dvě sezony. Hlavně v situaci, kdy krajské zakázky nemají pro stavební firmy takovou prioritu jako třeba dálnice.

Skoro všechny takzvané okresky spravují jednotlivá hejtmanství. Síť je daleko hustší než ta celostátní. Jen silnice druhé třídy mají 15 tisíc kilometrů, třetí třídy pak 34 tisíc kilometrů.