ŽIVĚ: Poslanci projednají zpřísnění zákona o střetu zájmů

Do novely o změnách v takzvaném dohledovém úřadu chce koalice vložit pozměňovací návrh skupiny vládních poslanců v čele s Jakubem Michálkem (Piráti), který zpřísňuje zákaz vlastnictví médií a přijímání dotací a investičních pobídek. Například média by politici nemohli převádět na osobu blízkou nebo do svěřenského fondu, za porušení povinností by hrozily vyšší pokuty. Úřady by mohly nařídit i prodej média.

Změny v dohledovém úřadu mají podle vlády zlepšit jeho kontrolní roli a vymahatelnost práva. Novela počítá například s tím, že vrcholným orgánem úřadu bude nově pětičlenné kolegium, které převezme část pravomocí předsedy úřadu.

Novela o veřejných zakázkách má obecně ulevit zadavatelům i uchazečům od administrativy. Podle vlády nezavádí nová práva a povinnosti, které by představovaly podstatné ekonomické dopady, ale reaguje na praktické zkušenosti s fungováním nynějšího zákona.