Stanjura chce zrušit mnoho daňových výjimek. Fiala z SPD by zeštíhlil ministerstva

Podle Stanjury je hlavním cílem snížit strukturální schodek státního rozpočtu minimálně o jedno procento HDP, což je zhruba 70 miliard korun. „Já osobně svoje úsilí zaměřuji na výdajovou stranu rozpočtu,“ sdělil. Finální návrh změn daňového systému bude podle Stanjury známý na jaře a ministr by chtěl, aby platil od 1. ledna 2024.

Na otázku, zda se bude například přibližovat daňové zatížení zaměstnanců a živnostníků, Stanjura odpověděl, že tyto skupiny nelze srovnávat, protože má každá jiné podmínky. Prohlásil však, že nyní odchází do důchodu první generace živnostníků, která má důchody poměrně nízké, protože mnozí platili nižší sazbu důchodové pojištění. „Debatujeme, zda minimální částka nemá být vyšší než doposud, ale určitě to nebude tolik jako u zaměstnanců,“ nastínil.

Některé koaliční strany uvažují o zvýšení přímých daní – pro by byli STAN nebo lidovci. Naopak ODS takový krok odmítá, což Stanjura potvrdil. Připustil však, že navrhne zrušení mnoha daňových výjimek, což prý bude mít pozitivní dopad na rozpočet. Hlavním důvodem je však zjednodušení daňového systému. O tom Stanjura mluví i v případě plánovaného sjednocení snížených sazeb DPH.

Pokud by se prý dále uvažovalo například o zvýšení daně z nemovitosti, muselo by se změnit i rozpočtové určení daní – tato daň totiž proudí k samosprávám, nikoliv do státního rozpočtu. Ministr dodal, že vláda prý snížila daňové zatížení občanů o firem o třicet miliard ročně. „Dali jsme klíčový slib, že nezvýšíme celkovou daňovou zátěž,“ připomněl.

SPD volá po zeštíhlení ministerstev

Radim Fiala souhlasil s tím, že je potřeba řešit výdajovou stranu rozpočtu, vláda to ale podle něj ještě neudělala a stále o tom jen mluví. „Než se začneme bavit o zvyšování daní, o té příjmové straně rozpočtu, tak je potřeba ukázat lidem, že vláda umí šetřit, protože to jsou jejich peníze,“ upozornil.

Zaměřil by se prý například na „neuvěřitelně nabobtnalou“ státní správu. Upřesnil, že tím nemyslí policisty, hasiče nebo učitele. „Kdyby vláda řekla, že udělá na ministerstvech nějaký stop stav a nebude přibírat další úředníky (…), oni budou odcházet do důchodu, odcházet do jiných profesí. Tak se ty jejich stavy začnou snižovat, to je koncepční cesta,“ uvádí.