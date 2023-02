Jedna dívka kope do druhé. V Ústí nad Labem se rozmáhají dětské gangy

Celé video trvá sedm minut. Patnáctiletá dívka, která na záběrech kope do sedmnáctileté slečny, je žákyní místní základní školy. O incidentu neví ani její rodiče. Podle sociálního pracovníka, který se problémům v okolí věnuje, to není nic neobvyklého. „Na tom sídlišti se bohužel vyskytují mnohé sociální patologie, od drog po extrémní formy chudoby,“ vysvětluje Miroslav Brož ze sdružení Konexe.

Útoků si všímají i další děti, část z nich se bojí už i pohybu venku. „Bojí se chodit ven, aby je nezbili. Třeba kolem nich někdo projde, podívá se na ně a už se chce prát,“ popisuje Alex, žák ústecké Základní školy Husova. Všeobecné agresivity si všímají také učitelé. „Samozřejmě jsou pro to dozory, máme neustále prevenci. Je to všude, ale s tím nic neuděláte,“ říká místní učitelka Eva Kučerová.

Nárůstu dětské agresivity ve městě se věnuje novinářka Tereza Malecká. Podle ní se takzvané dětské gangy rozšířily i do centra města, dětské skupiny jsou smíšené. „Řekněme od osmi let do nějakých třinácti, čtrnácti, patnácti let. I mě samotnou zarazilo, že to brutální násilí šlo od holky na jinou holku,“ komentuje Malecká. „Ten útok se vymyká brutalitou, nicméně nemůžeme říct, že by to bylo něco úplně neobvyklého. Nejenom v Krásném Březně, ale vlastně v celém Ústí nad Labem,“ dodává.

Bez naděje na lepší život

Krásné Březno ale nebylo vždy tak problematické, tvrdí Sylvie, matka jednoho ze žáků ZŠ Husova. „Nebyl tady takový problém. Všechno záleží jenom na výchově,“ dodává. Podle školáků se incidenty dějí běžně. „Je to tady normální. Je to ústecké ghetto, je to Krásňák,“ tvrdí Vojta, student ústecké Střední průmyslové školy stavební.