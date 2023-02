Labe by mohlo být kritickou infrastrukturou. Krok podporuje i Kupka

Kvůli nízké hladině je pro velká plavidla největší tuzemská řeka splavná jen několik dní v roce. Po zbytek roku tak musí lodě kotvit u břehu. Česko se přitom nedávno dohodou s Německem zavázalo, že řeka bude splavná po téměř celý rok a minimální výše hladiny bude dosahovat 140 centimetrů.

O celoročním splavnění Labe až do Pardubic se mluví už tři desítky let. Klíčové je vybudování jezu v Děčíne. Proti němu jsou hlavně ekologové. Řešením by podle loďařů mohlo být vyhlášení řeky za kritickou infrastrukturu – tedy stavbu klíčovou pro chod a bezpečnost státu.

Současná situace tomu nahrává. „V dnešní době se potřebujeme zbavit závislosti na dodávkách energií, ropy, potravin,“ řekla předsedkyně České lodní společnosti Zuzana Hledíková.

Omezený počet vlaků

Podle ministerstva dopravy by se po Labi měla do budoucna z hamburského přístavu přepravovat hlavně nafta. „Máme v tuto chvíli k dispozici jen jedinou cestu a tou je železnice. V tuto chvíli na německé straně probíhá rozsáhlý modernizační projekt a omezuje počet vlaků, které mohou překonat to úzké hrdlo mezi Bad Schandau a Hřenskem. To je klíčový argument, proč má Česko postavit plavební stupeň Děčín,“ uvedl Kupka.

Podle něj by navíc měli poslanci do půl roku projednat dohodu mezi Českem a Německem o zaručení splavnosti Labe, kterou už podepsali ministři dopravy obou zemí – za Česko tehdy ještě Karel Havlíček (ANO).

Usnadnit plavbu po řece mají i veřejná přístaviště pro malé i velké lodě. Letos by se jich mělo otevřít osm – například v Poděbradech nebo Čelákovicích.