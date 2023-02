Soud znovu uložil muži zapojenému do bojů proti Ukrajině dvacet let vězení

Soudkyně pražského městského soudu Hana Chaloupková zdůraznila, že to, co se dělo a děje na Ukrajině, je odsouzeníhodné a že není pochyb o tom, s jakým úmyslem Polák do země odjel. Je podle ní pravděpodobné, že tam také někoho usmrtil.

„Nicméně abychom ho odsoudili jen na základě toho, že napsal na Facebook, že zastřelil při této akci člověka, při jiné akci jiného, kdy to nemáme možnost ověřit z jiného zdroje, to podle nás nejde,“ řekla. „V demokratickém státě by měl být člověk odsouzen jen za to, co mu lze prokázat,“ dodala Chaloupková.

Polák podle státního zástupce Marka Bodláka odjel v prosinci 2016 z Prahy na území ovládané Ruskem koordinovanými jednotkami samozvané „Doněcké lidové republiky“. Tam se měl nechat vyzbrojit a vystrojit a začal údajně plnit vojenské úkoly. Aktivně se podle obžaloby zapojil do bojů proti ukrajinským vládním jednotkám v řadách takzvané republikánské gardy – nejprve jako ostřelovač a později jako velitel čety.

Trestné činnosti se Polák podle obžaloby dopouštěl nejméně do zahájení trestního stíhání, tedy do konce března 2020. Nyní o něm zprávy nejsou.