Pavel se chce sejít s ministry, hlavně těmi, k jejichž práci má výhrady. Opozice se mu připomene dopisem

S tím, že představí svoji dosavadní práci a plány do budoucna nově zvolené hlavě státu, počítají i další ministři. Šéf resortu zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) se zmínil o plánech na podporu mladých lékařů a zlepšení dostupnosti lékařské péče v regionech. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) doufá, že by prezident mohl jeho resortu i pomoci. „Pokud by prezident měl možnost se za ty projekty postavit, tak by to bylo velmi užitečné,“ podotkl.

Pavel ostatně dal najevo, že je ochoten kromě kritiky kroků, které se mu nebudou líbit, vládě pomoci při vysvětlování nepopulárních úspor a reforem. „Mělo by být rolí prezidenta, že věci, které nejsou populární, veřejnosti se těžko vstřebávají a některým politickým stranám se těžko přinášejí, protože jim to ubere body, by měl vysvětlovat,“ domnívá se.

Prezident republiky má právo podle ústavy nejen vyžadovat informace od jednotlivých ministrů, zároveň může kdykoli přijít na zasedání celé vlády. Petr Pavel připustil, že by mohl kabinet navštěvovat při projednávání některých důležitých zákonů.

Vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) řekl ČT, že by rád zorganizoval jednání členů vlády se zvoleným prezidentem ještě před inaugurací – tedy během února. Představuje si, že by to mohlo být výjezdní zasedání v některém kraji, ke kterému by se Pavel připojil.

S tím ale kabinet nejspíše nepochodí, nový prezident již naznačil, že nemá čas. „Asi to nechám až po inauguraci. Přece jenom pět týdnů do inaugurace není nafukovacích, a už takhle tam máme hodně aktivit,“ upozornil.