Závěrečný den kampaní Pavla i Babiše se odehrál hlavně na internetu

Podle Pavla byla kampaň věcnější před prvním kolem. „Ta druhá (část) je více vyostřená, což se nakonec ale dalo čekat,“ zhodnotil. „Já to nechci hodnotit. Myslím, že to zhodnotí voliči,“ řekl Babiš.

Oba uchazeči o post hlavy státu znovu vyzývají lidi, aby přišli k volbám. Právo na to má přes osm milionů občanů. Před dvěma týdny jich dorazilo zhruba pět milionů a šest set tisíc. „Mám respekt k pravidlům, říkám pravdu, i když se to nemusí zrovna hodit, protože vím, že to je cesta k úspěchu,“ vzkázal Pavel. „Jsem jediný nezávislý kandidát, který má v programu, že chce pomáhat lidem, který, pokud by byl v té funkci, by usiloval o mír,“ obrátil se na voliče Babiš.

Peníze na kampaň

Vítězi prvního kola Pavlovi přispívají na kampaň dárci. Potřebné finance má, část prostředků kvůli zákonnému limitu vrací. Nejvíc utratí za propagaci. „V těch čtrnácti dnech je opravdu nejmarkantnější položkou reklama a nákup digitálních služeb. Včetně YouTube nebo sociálních sítí. Co se týče reklamy, tak jde především o billboardy,“ uvedla Pavlova manažerka komunikace Markéta Řeháková.

Babišovi platí kampaň ANO. Zpočátku utratil nejvíce za letáky a předvolební noviny. Asi třetina rozpočtu pak šla do billboardů. „V současné chvíli není jasné vůbec nic v rámci toho, že ta doba mezi prvním a druhým kolem je tak krátká, takže nám faktury teprve budou dobíhat. A na základě toho budeme mít tu celkovou částku,“ sdělil manažer hnutí Jan Richter (ANO).

Za propagaci před druhým kolem voleb může každý z kandidátů utratit maximálně deset milionů. Před prvním hlasováním to bylo čtyřikrát tolik.