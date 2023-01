Policie hledá čtrnáctiletou dívku z Liberce, která se v úterý nevrátila z vycházky

Policie hledá čtrnáctiletou Elišku Primasovou z Liberce. Dívka se v úterý vpodvečer nevrátila z vycházky poblíž dětského diagnostického ústavu v ulici U Opatrovny. Do současné doby o sobě nepodala žádnou zprávu a podle policie by mohla být v ohrožení života. Veškeré informace, které by mohly vést k jejímu vypátrání, lze volat na tísňovou linku 158, nebo oznámit na libovolné služebně, uvedla policie.