Jeden výrok nezvrátí závazky, říká velvyslanec při NATO. Byl to pokus uklidnit, hájí Babiše Králíček

Prezidentský kandidát Andrej Babiš (ANO) sklidil silnou kritiku z Česka i ze zahraničí za výrok v nedělním prezidentském duelu v České televizi. Prohlásil, že by v případě útoku na Polsko nebo pobaltské státy neposlal do těchto zemí české vojáky na pomoc. To by popřelo český závazek v rámci NATO. Následně však vzal své vyjádření opakovaně zpět.

Na jeho slova reagoval druhý prezidentský kandidát Petr Pavel, který na Twitteru uvedl, že by v případě svého zvolení jel na druhou zahraniční cestu právě do Polska. Varšavu by údajně chtěl ujistit, že Česko ctí dohody.

Podle velvyslance při NATO Jakuba Landovského je důležité, že se za svoji odpověď Babiš omluvit a výroky korigoval. „Proto jsem naše spojence mohl ujistit, že jsme tu pořád pro ně. Oni to navíc vědí, protože i konáme. Naši vojáci jsou v Pobaltí, jsou také třeba na Slovensku. Jediný nepovedený a nešťastný výrok nemůže tyto věci zvrátit,“ míní.