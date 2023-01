Janoušek se musí osvědčit v sedmileté zkušební době

Pokud by Janoušek stanovené podmínky porušil, musel by se vrátit do vězení, kde si do loňského 20. prosince odpykával 4,5 roku za ublížení na zdraví při dopravní nehodě.

Pražský městský soud vyhověl lobbistově žádosti o podmíněné propuštění v neveřejném zasedání. Doposud tedy nebylo zřejmé, jaká omezení mu uložil ani jak své rozhodnutí zdůvodnil. Obvodní soud původně žádost zamítl s tím, že podnikatel se za mřížemi ještě dostatečně nepolepšil.

Dopravní nehodu způsobil Janoušek v březnu 2012 v pražské Michli podle soudu úmyslně a pod vlivem alkoholu. Srazil ženu, jež se postavila před jeho vůz, aby ho přiměla řešit kolizi, kterou způsobil předtím.

Z trestu si Janoušek celkem odpykal zhruba 2,5 roku. Do věznice nastoupil v listopadu 2014, od března 2016 až do července 2021 byl ale na svobodě. Brněnská justice mu totiž věznění opakovaně přerušovala na základě lékařských posudků, podle nichž muži po operaci hlavy hrozí těžké poranění mozku, potřebuje dohled a musí se při chůzi opírat o berli. Sledování ale poté lobbistu zastihlo na plovárně, na kole nebo v galerii. Média navíc zveřejnila snímky, na nichž byl Janoušek bez hole v Alpách.

Lobbista byl původně obžalovaný za pokus o vraždu, soudy ho ale uznaly vinným z ublížení na zdraví a z řízení pod vlivem návykové látky.