Vliv Ruska v Evropě je podle Lipavského třeba zadržovat. Chystá se nová koncepce zahraniční politiky

Kromě koncepce zahraniční politiky vláda plánuje i aktualizaci bezpečnostní strategie, jejíž nynější podoba pochází též z roku 2015. „Oblasti, kterým materiál nevěnoval dostatečně pozornost, jsou otázky eroze dodržování lidských práv, dlouhodobé podrývání mezinárodního práva, které je pro Česko velice zásadní, a třeba i nedodržování závazků ze strany Ruska,“ řekl Lipavský.

Svět se podle šéfa české diplomacie dramaticky proměnil ruskou agresí vůči Ukrajině. „Ale víme, že současná situace je jenom extrémní naplnění širší imperiální politiky ze strany Ruské federace, se kterou se musíme jako středoevropský stát umět vypořádat,“ řekl Lipavský. Zásadní odpovědí je podle něj silné partnerství v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO) a podpora principů mezinárodního práva.

„Musíme si jednoznačně umět pojmenovat, že je třeba zadržovat vliv Ruska v Evropě, musíme se umět postavit za EU, za NATO, jsou to naši bezpečnostní garanti, jsou to garanti naší ekonomické prosperity. Je potřeba, aby to jasně akcentoval ten nový dokument,“ doplnil ministr pro ČT24.