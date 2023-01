Lidé si kvůli drahým energiím dělají častěji samoodečet, může to snížit zálohy

„Už teď po Novém roce zpracováváme 300 tisíc samoodečtů. Obecně se dá říct, že samoodečty jsou velice praktická věc, protože každý dokáže díky pravidelným samoodečtům hlídat spotřebu,“ uvedl mluvčí innogy Martin Chalupský.

Mluvčí společnosti ČEZ Roman Gazdík také potvrdil, že samoodečtů chodí rekordní množství. „Loni to bylo 1,4 milionu – je to třikrát více, než to bylo o rok dříve, a v letošním lednu ten trend pokračuje. Lidé poslali 200 tisíc samoodečtů, zatím jsme v polovině měsíce, a to je čtyřikrát více než v loňském roce,“ vypočítal.