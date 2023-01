Petr Pavel s vámi zůstane i v těžkých časech, myslí si jeho podporovatel Šebek

V následujících dvou týdnech podpoří generála v koordinaci s jeho týmem i individuálně. Jak sám dodal, přímá volba prezidenta mu nevadí. „Přál bych si, aby každý občan, co by šel k druhému kolu, aby si uvědomil, jestli ho bude provázet dobrý hospodář, který zůstane i v těžkých chvílích, anebo podlehne těm obavám, které jsou mnohdy uměle vyvolané,“ upozornil Šebek.

S Pavlem měl možnost několikrát osobně mluvit. „Překvapuje mě znovu a znovu jeho klid, nadhled a zkušenosti. Je mu někde vyčítáno, že se neusmívá, že i volební výsledek přijal s kamennou tváří. Tomu velmi dobře rozumím, protože je profesionál. A za druhé on hýří úsměvy, když s ním mluvíte osobně. Je to velmi příjemný rozhovor s člověkem, který je roven intelektuálům, takoví si myslím, že by měli hradní pozici zastávat,“ uvedl Šebek.

Za slabinu Pavla přesto označil jeho minulost. Podle Šebka se k ní ale postavil velice zodpovědně. „Pocházím z rodiny, která neměla na růžích ustláno právě kvůli komunismu, a o to více moje sympatie s Pavlem můžou být brány vážněji. Myslím si, že chybovat je lidské, ale z chyby se poučit a jít dál. To, co Petr Pavel dokázal, je prostě neoddiskutovatelné, mně to osobně imponuje a věřím, že nejen jeho současným voličům, ale doufám, že i budoucím,“ uzavřel chirurg.