Modernizovat armádu není jednoduché a teď to doháníme, shodují se politici

„Myslím si, že doháníme skluz z minulých let, který jsme tady měli. Dnes pod tlakem šílené války. A myslím si, že naším úkolem, politicky, je podpořit tyto procesy, abychom byli připraveni na věci budoucí,“ konstatoval předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS) s tím, že je to běh na dlouhou trať.

„My chceme být zapojeni do klíčových prvků systému, protože hlavní úlohou zapojení obranného průmyslu není ekonomická výhodnost, ale schopnost českého obranného průmyslu udržet techniku v bojeschopném stavu i v době krize, kdy nebudou fungovat mezinárodní smlouvy… České firmy musí vyrábět klíčové komponenty, které jsou nutné pro to, aby technika fungovala,“ vysvětlil prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.

Potvrdil, že zbrojovky jsou v současnosti hodně vytížené. Podle něj by pomohlo, kdyby se podařilo dotáhnout dohodu s Ukrajinou a přivézt do České republiky jejich pracovníky, kteří jsou kvalifikovaní. Za problém považuje ale to, že jsme si za posledních třicet let vyhnali z Evropy některé typy výrob a jsme závislí na dodávkách z Číny. „To, když nebudeme řešit, tak se můžeme dostat do nepříjemné situace, kdy bude Čína rozhodovat, zda budeme dodávat na Ukrajinu, nebo ne,“ upozornil Hynek.

Žáček je rád, že se kapacitu zbrojovek podařilo zvednout „Myslím si, že jsme odvedli práci jako žádná země v Evropě, to se týká zejména obrněné techniky, která jde od nás po modernizaci a jde do rukou ukrajinské armády, dále bych zmínil expanzi průmyslu mimo území Česka,“ doplnil.

„Jsou velmi důležité výrobní kapacity, servisní kapacity a kooperace se zahraničními partnery a to je ten efekt, který snižuje závislost,“ upozornil Metnar s odkazem, že to pak vrací do státní kasy nemalé prostředky.

Dvě procenta HDP už příští rok

Vládní koalice se podle premiéra Petra Fialy (ODS) shoduje na tom, že Česko by mělo vydávat dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu už v příštím roce. Metnar podotýká, že je Česko v aliančním uskupení a v EU a mělo by postupovat koordinovaně tak, jak se k tomu země zavázala.

Hynek je přesvědčený, že Česko má jinou pozici než například Polsko, které dává na obranu obrovské peníze. „Pro nás je větším bezpečnostním rizikem, kdyby opravdu došlo k tomu, že Rusko si vyhodnotí, že se jedná o konflikt Rusko a NATO, tak my se musíme spíš starat o varovný systém pro obyvatelstvo, o obnovu protileteckých krytů, protože by sem spíš padaly bomby, než by se válčilo na našem území,“ popsal.