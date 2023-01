Nové dotace na zateplení cílí na seniory nebo rodiny s nárokem na příspěvek na bydlení

O další dotace na zateplení rodinných domů mohou požádat domácnosti, ve kterých žijí výhradně důchodci nebo osoby s nárokem na příspěvek na bydlení. Získat mohou až 150 tisíc korun. Formulář bude na webu Nová zelená úsporám Light přístupný od pondělí od deseti hodin dopoledne. Stát by měl poslat peníze do čtyř týdnů od podání žádosti. Lidé ale musí stihnout udělat úpravy do roka. Po celou dobu vyřizování se navíc mohou zdarma obracet na poradce z místních akčních skupin.