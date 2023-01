Fiala i Heger ocenili poklidné rozdělení Československa před třiceti lety

„Já jako historik a politolog jsem věděl, že ten stát se rozdělí. Pro mě to překvapením nebylo. O co mně šlo, aby to bylo pokojnou, mírovou cestou, to se naplnilo. Je to příklad, který je zmiňován v celém světě,“ uvedl Fiala. Dodal, že zpětně hodnotí rozdělení společného státu Čechů a Slováků pozitivně. Podle něj by vztahy mezi Českem a Slovenskem nebyly tak dobré, pokud by obě země setrvaly ve společném státě.

Fiala řekl, že obě země mají rozdílnou historii či jinou politickou kulturu. „Bylo mi jasné, že slovenský emancipační proces nebude slovenskou společností vnímán jako dovršený bez samostatného státu. Navíc dvojčlenná federace, kde jeden je větší a druhý menší, má spoustu i teoretických nevýhod,“ řekl předseda české vlády.