Lednové „jaro“ pokračuje. Teploty zůstávají vysoko nad nulou, vleky stojí i v některých větších areálech

Přes den by již měly zůstat teploty podobné, jako již jsou, maxima budou mezi osmi a dvanácti stupni, na horách kolem tří. Na hřebenech Krkonoš a Jeseníků by mohlo i sněžit, ale jen slabě. Návrat zimy nelze očekávat ani na konci týdne, i když denní maxima budou postupně klesat. V noci na pátek by mohlo na horách na severovýchodě a východě republiky sněžit, přes den se ale srážky změní v dešťové, protože teploty se vrátí vysoko nad nulu.

Maxima budou většinou shodná se čtvrtečními, jen na střední Moravě a v Moravskoslezském kraji by se mělo ochladit na maximálně čtyři až osm stupňů Celsia. V sobotu by mělo být nanejvýš sedm až jedenáct stupňů, v neděli čtyři až osm, v noci by ale mohlo při vyjasnění i mrznout.

Vzhledem k roční době by se aktuálně měly hory bělet sněhem, ale ve skutečnosti se spíše zelenají. Když se vůbec někde lyžuje, je to na technickém sněhu, ale ani toho není mnoho, většinou kolem 30 nebo 50 centimetrů. Některá lyžařská střediska jsou zavřená, z těch větších se nelyžuje například v krkonošské Rokytnici nad Jizerou, na Pradědu ani v krušnohorské Telnici.