Doufám, že válka na Ukrajině je již za svou půlkou, uvedl poradce pro národní bezpečnost Pojar

Nově zřízené funkce poradce pro národní bezpečnost se od Nového roku ujal diplomat a dosavadní poradce premiéra Petra Fialy (ODS) Tomáš Pojar. Poradce působící při úřadu vlády má být nadresortním koordinátorem pro záležitosti hybridních hrozeb, dezinformací a dalších bezpečnostních problematik. Má zajišťovat mimo jiné spolupráci zpravodajských a bezpečnostních složek a jejich efektivní postup.

Pojar by se tak prý měl částečně podílet třeba na připravovaném vládním akčním plánu pro boj s dezinformacemi. Zásadní otázky typu práva státu vypínat určité weby podle Pojara prý musí projít velkou diskusí.

„Je potřeba, aby stát veškerými kroky chránil svobodu, prosperitu a bezpečí, aby naopak díky utažení šroubů v oblasti bezpečnosti nedošlo i k výraznému omezení svobody a nakonec prosperity,“ sdělil s tím, že máme dezinformace brát vážně, ale zároveň být obezřetní a „dvakrát měřit a jednou řezat“. „Zbrklými, neuváženými kroky bychom mohli udělat víc škody než užitku,“ doplnil.

Pojar sdělil, že bezpečnostní situace v Česku se v současnosti nezhoršila, co se týče základního fungování státu, naopak je to ale v Evropě jako celku kvůli válce na Ukrajině. Bytostným českým zájmem podle Pojara je, aby agresor nezvítězil, a aby se válka nerozšířila dál do Evropy. Právě otázka války na Ukrajině bude velkou částí jeho agendy.