Tříletý Adam po covidové a pneumokokové nákaze bojoval o život, nyní se rychle zotavuje

Tříletý Adam zase chodí, začíná mluvit, počítat a je zvídavější než dřív. Motoriku už má na úrovni čtyřletého dítěte. „Skoro všechna ložiska poškození na mozku zmizela, včetně utlačení pravé hemisféry. I hydrocefalus ustupuje. Dokonce se podařilo vyloučit epilepsii,“ uvedla Adamova matka, paní Adriana Málková.

Chlapec onemocněl v únoru. Prodělal pneumokokovou nákazu a k tomu se přidal covidový zápal plic. Přes čtyřicet dní bojoval o život v kómatu napojený na umělou plicní ventilaci. Šance na přežití byly malé. Život mu zachránili lékaři z pražské Thomayerovy nemocnice. Další pokroky začal dělat po rehabilitacích na olomoucké klinice. V létě se poprvé vrátil domů.

Zázračné zotavení

„Všichni lékaři se shodli na tom, že je to přírodní úkaz, že je to neuvěřitelné. Už jen to, že pneumokok nese obrovské riziko, že dítě oslepne nebo ohluchne. A Adámkovi se nestalo nic. Plus multiorgánové selhání, co musel ustát,“ vyjmenovává chlapcova matka.

„V tom jsou děti bezvadné. Organismus to dokáže dotáhnout nevídaně daleko,“ podotýká také primář jednotky intenzivní a resuscitační péče Thomayerovy nemocnice Martin Prchlík.

Pokroky prý Adam dělá každý den. Chodí na logopedii, fyzioterapii a zařazený je v psychologickém programu. Zatím ale přesně nikdo neví, jak se bude jeho mozek vyvíjet dál. „Hrozně bych si přála, aby všechno, co máme za sebou, všechny ty špatné chvíle, k něčemu bylo. Aby léčba, která zafungovala na Adámka, v něčem pomohla i dalším,“ dodává paní Málková, která loni ovdověla a na chlapce zůstala sama.